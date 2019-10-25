Отказ от повышения тарифов на вывоз мусора может привести к банкротству операторов

С 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает создание современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации мусора. Кроме того, плата за сбор твёрдых коммунальных отходов была вынесена в отдельную строчку платёжки и за время реализации реформы, эти тарифы не раз менялись. На данный тариф в среднем по стране составляет примерно 100-150 рублей с человека.

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что рост тарифов необходим, но это может привести к банкротству операторов в ряде регионов.

«По результатам контрольных мероприятий ФАС во многих регионах тарифы были снижены. Другое дело, что региональные операторы с такими тарифами очень скоро могут стать банкротами. У нас на карандаше 21 региональный оператор, которые находятся в очень тяжелом финансовом положении, и без поддержки они вскоре смогут прекратить свое существование. Здесь важно найти баланс. С одной стороны, нужно остановить неоправданный рост тарифов, с другой мы можем столкнуться с банкротством региональных операторов, это очень большая проблема», - подытожил он.

