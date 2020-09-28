29.09.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая предстоящим изменениям в подготовке инструкторов автошкол и новому регламенту по сдаче экзамена на водительские права.
29.09.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Реформа авто-образования: Кто и как будет готовить новых водителей?»
В России планируют усилить требования к квалификации инструкторов в автошколах, к этому призвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей. Необходимость таких изменений автор инициативы объясняет ежегодными экономическими потерями из-за ДТП в размере 2% от ВВП. Помимо этого российские автошколы обратились в МВД с просьбой доработать новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права, который был разработан ГИБДД и объединял «площадку» с «городом». Они предупреждают о рисках массовых пересдач экзаменов в новом формате, повышении коррупционной составляющей и снижении качества подготовки новых автомобилистов.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какие изменения ждут российские автошколы и как они повлияют на качество подготовки водителей.
Участники пресс-конференции:
- Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева;
- Координатор движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова;
- Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
- (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)