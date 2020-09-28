29.09.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Реформа авто-образования: Кто и как будет готовить новых водителей?»

В России планируют усилить требования к квалификации инструкторов в автошколах, к этому призвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей. Необходимость таких изменений автор инициативы объясняет ежегодными экономическими потерями из-за ДТП в размере 2% от ВВП. Помимо этого российские автошколы обратились в МВД с просьбой доработать новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права, который был разработан ГИБДД и объединял «площадку» с «городом». Они предупреждают о рисках массовых пересдач экзаменов в новом формате, повышении коррупционной составляющей и снижении качества подготовки новых автомобилистов.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какие изменения ждут российские автошколы и как они повлияют на качество подготовки водителей.

Участники пресс-конференции:

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева;

Координатор движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова;

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8