Автоэксперт: с первого раза экзамен на права сдают лишь 30% водителей

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин на пресс-конференции в НСН заявил, что по статистике 50 процентов кандидатов в водители не могут сдать «площадку» с первого раза.

«Такая ситуация уже многие десятки лет. Это показатель, что те навыки, которые кандидат приобрел, по разным причинам не сработали на экзамене. Это может быть психология, с которой он не справился, либо слабая подготовка в целом.

Остальные 50 процентов, которые сразу сдали «площадку», выезжают в город, их них с первого раза сдают экзамен лишь 15-20 процентов.

Видимо, где-то что-то надо поправить. Но здесь проблема комплексная. Начинать надо с момента, когда кандидат в водители проходит медицинское обследование», - отметил специалист.

По его мнению, уже на этом этапе необходимо оценивать кандидата с точки зрения психологии по отдельным методикам. Например, если человек склонен к риску, то ему нельзя становиться водителем автобуса.

«Далее идут школы, где большую роль играет фактор везения. Если повезло с инструктором, значит все хорошо. А хороший инструктор – штучный товар. Если контакта нет, то все обучение на 80% будет неадекватным тому, что должно быть.

На экзамене тоже начинается лотерея. Зима или лето, так как зимой сдавать сложнее из-за погоды. Конец или начало дня, так как экзаменатор может быть лояльным или нервозным.

Все эти факторы индивидуальны и многогранны, поэтому поменять что-то одно не получится. Сфера требует постоянного внимания контрольных органов и служб, которые этим занимаются», - считает Лыткин.

Ранее президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева на пресс-конференции в НСН предложила собеседовать кандидатов на работу инструкторами и преподавателями, так как немногие могут найти общий язык к будущими водителями.

