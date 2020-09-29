Автоэксперт: с первого раза экзамен на права сдают лишь 30% водителей
Причины этого есть на каждом этапе подготовки водителя и проблему может решить лишь комплексный подход, заявил на пресс-конференции НСН главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Реформа авто-образования: Кто и как будет готовить новых водителей?»
Ранее глава Совбеза России Николай Патрушев призвал усилить требования к квалификации инструкторов в автошколах. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей. Помимо этого российские автошколы обратились в МВД с просьбой доработать новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права, который был разработан ГИБДД и объединял «площадку» с «городом».
Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин на пресс-конференции в НСН заявил, что по статистике 50 процентов кандидатов в водители не могут сдать «площадку» с первого раза.
«Такая ситуация уже многие десятки лет. Это показатель, что те навыки, которые кандидат приобрел, по разным причинам не сработали на экзамене. Это может быть психология, с которой он не справился, либо слабая подготовка в целом.
Остальные 50 процентов, которые сразу сдали «площадку», выезжают в город, их них с первого раза сдают экзамен лишь 15-20 процентов.
Видимо, где-то что-то надо поправить. Но здесь проблема комплексная. Начинать надо с момента, когда кандидат в водители проходит медицинское обследование», - отметил специалист.
По его мнению, уже на этом этапе необходимо оценивать кандидата с точки зрения психологии по отдельным методикам. Например, если человек склонен к риску, то ему нельзя становиться водителем автобуса.
«Далее идут школы, где большую роль играет фактор везения. Если повезло с инструктором, значит все хорошо. А хороший инструктор – штучный товар. Если контакта нет, то все обучение на 80% будет неадекватным тому, что должно быть.
На экзамене тоже начинается лотерея. Зима или лето, так как зимой сдавать сложнее из-за погоды. Конец или начало дня, так как экзаменатор может быть лояльным или нервозным.
Все эти факторы индивидуальны и многогранны, поэтому поменять что-то одно не получится. Сфера требует постоянного внимания контрольных органов и служб, которые этим занимаются», - считает Лыткин.
Ранее президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева на пресс-конференции в НСН предложила собеседовать кандидатов на работу инструкторами и преподавателями, так как немногие могут найти общий язык к будущими водителями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и на поле боя
- Главный тренер «Динамо» Новиков уволился после провала в Лиге Европы
- На Украине потребовали вернуть выведенные из страны деньги
- Ереван обвинил Баку в ударе по Варденису турецким беспилотником
- Госдума приняла заявление по Нагорному Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru