Встанет вся улица: Эксперты поспорили из-за отмены «площадки» на экзамене для водителей
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Реформа авто-образования: Кто и как будет готовить новых водителей?»
Ранее МВД разработало новые правила проведения экзаменов для получения водительских прав. В частности, практический экзамен больше не будут проводить на закрытых площадках, а только в условиях дорожного движения. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева на пресс-конференции в НСН поддержала отмену закрытой «площадки» на экзамене для будущих водителей.
«Я это сравнивала всегда с тем, что на выпускном экзамене в школе у одиннадцатиклассника сначала проверяют знание таблицы умножения, а потом уже дают решать тесты ЕГЭ», - рассказала автоэксперт.
В свою очередь, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин заявил, что категорически не согласен с коллегой.
«Те упражнения, которые можно было сделать на «площадке» эффективно и безопасно, сделать на проезжей части совершенно невозможно. Например, сцепка-расцепка двух прицепов, разворот в ограниченном пространстве и парковка задним ходом для погрузки-разгрузки грузовика с двухосным прицепом», - сказал он.
По его словам, тогда остановится вся улица.
«Те же экзаменаторы не готовы к этому, так как такого никогда не было в нашей стране. Кроме того, «площадку» не сдают 50% кандидатов. Все они окажутся за рулем в городе», - напомнил автоэксперт.
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