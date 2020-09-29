«За рулем кто угодно»: эксперт оценила работу каршеринга

Координатор движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова на пресс-конференции в НСН заявила, что качество подготовки начинающих водителей хорошо видно на примере каршеринга.

«Сервисом часто пользуются водители без достаточного опыта. В регионах вообще решили отменить требования к опыту и теперь за руль может сесть кто угодно», - отметила она.

По ее словам, если качество подготовки водителей в автошколах будет выше, то ситуация изменится в лучшую сторону.

На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили ужесточить правила пользования каршерингом. В частности, парламентарии намерены сделать регистрацию в каршеринг-сервисах через портал госуслуг. В таком случае при остановке водитель должен будет предъявить сотруднику полиции не только водительские права, но и аккаунт в электронном приложении.

За вождение без прав предлагается штрафовать на 20-30 тысяч рублей, а за пьяное вождение – на 50 тысяч и лишать прав на три года.

Кроме того, ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов предложил ввести обязательную аутентификацию при помощи распознавания лиц перед допуском за руль прокатного автомобиля.

Он считает, что водитель, взявший напрокат машину по фальшивой учетной записи, способен на более серьезные нарушения, чем просто парковка в неположенном месте.

По словам Щитова, профильная комиссия Мосгордумы уже прорабатывает правовой аспект технологических решений для контроля в сфере каршеринга. Помимо обязательной аутентификации лиц речь идет и об установке «алкозамков», не пускающих водителя за руль авто при наличии алкогольного «выхлопа».

