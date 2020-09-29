«За рулем кто угодно»: эксперт оценила работу каршеринга
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Реформа авто-образования: Кто и как будет готовить новых водителей?»
Ранее глава Совбеза России Николай Патрушев призвал усилить требования к квалификации инструкторов в автошколах. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей.
Координатор движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова на пресс-конференции в НСН заявила, что качество подготовки начинающих водителей хорошо видно на примере каршеринга.
«Сервисом часто пользуются водители без достаточного опыта. В регионах вообще решили отменить требования к опыту и теперь за руль может сесть кто угодно», - отметила она.
По ее словам, если качество подготовки водителей в автошколах будет выше, то ситуация изменится в лучшую сторону.
На прошлой неделе депутаты Госдумы предложили ужесточить правила пользования каршерингом. В частности, парламентарии намерены сделать регистрацию в каршеринг-сервисах через портал госуслуг. В таком случае при остановке водитель должен будет предъявить сотруднику полиции не только водительские права, но и аккаунт в электронном приложении.
За вождение без прав предлагается штрафовать на 20-30 тысяч рублей, а за пьяное вождение – на 50 тысяч и лишать прав на три года.
Кроме того, ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов предложил ввести обязательную аутентификацию при помощи распознавания лиц перед допуском за руль прокатного автомобиля.
Он считает, что водитель, взявший напрокат машину по фальшивой учетной записи, способен на более серьезные нарушения, чем просто парковка в неположенном месте.
По словам Щитова, профильная комиссия Мосгордумы уже прорабатывает правовой аспект технологических решений для контроля в сфере каршеринга. Помимо обязательной аутентификации лиц речь идет и об установке «алкозамков», не пускающих водителя за руль авто при наличии алкогольного «выхлопа».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- Абдулатипов рассказал про «беду» главы Дагестана Васильева и его сменщика
- В Кремле прокомментировали обещание Турции поддержать Азербайджан
- Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и на поле боя
- СМИ: Блицкриг Баку в Карабахе провалился из-за предателя в Генштабе
- Главный тренер «Динамо» Новиков уволился после провала в Лиге Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru