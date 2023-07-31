Презентация нового клипа Pacha Tati Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской

03.08.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового клипа восходящей звезды шоубизнеса Pacha Tati Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской.

3 августа состоится презентация нового клипа на песню «Плечи» дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Новая композиция современной певицы летняя, наполненная испанскими мотивами. В клипе она будет представлена нежными образами и страстными танцами, главную роль исполнит сама PACHA TATI. Татьяна Плаксина говорит в этом клипе о том, что, когда мы влюблены, то даже самым ярким красавчикам и мачо мы предпочитаем одного единственного, любимого человека.

В ходе презентации PACHA TATI ответит на следующие вопросы:

Свободно ли сегодня сердце Татьяны Плаксиной?

Кому посвящена новая песня «Плечи» ?

? Какие сегодня предпочтения у зрителей/слушателей?

Планируются ли звездные дуэты?

Когда ждать ближайшее сольное выступление?

Как Татьяна Плаксина относится к критике ее коллег по сцене?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

