Певица Pacha Tati призналась, что музыка для нее важнее текста
Певица Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН заявила, что для нее текст песен не является самым главным фактором успешной композиции.
«Для меня текст не играет большой роли. Он не должен быть каким-то тупым и банальным. Текст может быть лишен смысла, если слова красиво соприкасаются друг с другом, если все вместе это звучит красиво. Это не должно нести какую-то большую смысловую нагрузку. Главное, чтобы это трогало душу», - призналась певица.
Ранее Pacha Tati анонсировала выход нового альбома в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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