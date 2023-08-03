«Готовы восемь песен»: Pacha Tati выпустит альбом в 2024 году
Певица Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН анонсировала выход нового альбома в 2024 году.
«Прогресс идет. Порядка 7-8 песен уже собралось. Сейчас записываю новые песни, работа идет, но это такой кропотливый процесс. Тут нельзя ставить какие-то временные ограничения, потому что тут важно качество, чтобы каждая песня была идеальна насколько это возможно», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, новый альбом выйдет в 2024 году.
«Я думаю, осталось еще песни четыре точно. В следующем году выйдет альбом, когда точно - не знаю, но относительно скоро», - поделилась певица.
Ранее лидер ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили совместный альбом «Волки в тире», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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