«Готовы восемь песен»: Pacha Tati выпустит альбом в 2024 году

Певица Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН анонсировала выход нового альбома в 2024 году.

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«Прогресс идет. Порядка 7-8 песен уже собралось. Сейчас записываю новые песни, работа идет, но это такой кропотливый процесс. Тут нельзя ставить какие-то временные ограничения, потому что тут важно качество, чтобы каждая песня была идеальна насколько это возможно», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, новый альбом выйдет в 2024 году.

«Я думаю, осталось еще песни четыре точно. В следующем году выйдет альбом, когда точно - не знаю, но относительно скоро», - поделилась певица.

Ранее лидер ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили совместный альбом «Волки в тире», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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