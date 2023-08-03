Певица Pacha Tati объяснила происхождение своего псевдонима
3 августа 202315:33
Анастасия Александрова
Певица Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН рассказала о происхождении своего псевдонима.
«Когда я путешествовала по латинской Америке, меня все называли Тати. Потом я попала в Перу. У них там «Pacha mama» и «Pacha tata» - «планета мама» и «планета отец». «Планета мама» - это Земля, а «планета отец» - звезды и космос. И вот я стала «планетой», их дочкой», - разъяснила певица.
Ранее Pacha Tati анонсировала выход нового альбома в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru