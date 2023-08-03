Певица Pacha Tati объяснила происхождение своего псевдонима

«Когда я путешествовала по латинской Америке, меня все называли Тати. Потом я попала в Перу. У них там «Pacha mama» и «Pacha tata» - «планета мама» и «планета отец». «Планета мама» - это Земля, а «планета отец» - звезды и космос. И вот я стала «планетой», их дочкой», - разъяснила певица.

Ранее Pacha Tati анонсировала выход нового альбома в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

