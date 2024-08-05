05.08.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Правовое регулирование ИИ: Кому принадлежат права на контент»

Авторское право нейросетей сегодня активно обсуждается в СМИ и социальных сетях. Широкое применение искуственного интеллекта меняет не только медиаиндустрию, но и юридические нормы. Например, в социальных сетях Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщается, что руководитель Совета Валерий Фадеев договорился с главой Минцифры Максутом Шадаевым сформулировать правила и ограничения для использования ИИ в некоторых отраслях. Тем временем председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта (ИИ), необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию; закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман;

Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие юридические споры, связанные с использованием нейросетей возникают сегодня?

Какое влияние окажут нейросети на законодательство?

Как легально использовать контент, сгенерированный нейросетями?

Могут ли компанию привлечь к ответственности за контент от искусственного интеллекта?

Как отличить контент нейросетей?

Кому принадлежит код обучающей программы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



