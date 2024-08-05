Депутат Свинцов назвал приоритетным регулирование ИИ в сфере медицины и транспорта
Главная проблема применения ИИ в медицине – медицинские персональные данные, которые могут утечь, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов.
Применение искусственного интеллекта (ИИ) необходимо регулировать в первую очередь в сфере медицины и транспорта, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Мы должны будем жестко регулировать правоприменение ИИ. Будет регулирование в сфере медицины – это прям приоритет. Огромная страна, огромное количество заболеваний… Применение ИИ как помощника врачу – это крайне необходимо. Главная проблема – это медицинские персональные данные. С учетом того, что утечки практически невозможно предотвратить, пока нет однозначного механизма технического, чтобы обезличить данные настолько качественно... В отношении транспорта тоже вопрос срочный, потому что мы понимаем, что часть транспорта будет управляться ИИ, особенно если речь идет о железнодорожном транспорте, метро», - сказал Свинцов.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта, необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию. По его словам, закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса, передает «Радиоточка НСН».
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