Россиян призвали учитывать права при использовании материалов, созданных нейросетью

Также она напомнила, что в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков.

«Хочу обратить внимание, что в настоящее время в Госдуму внесет законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков. Обращу внимание, что в Китае с 1 января 2020 года требуется обязательная маркировка дипфейков. Соответственно люди, которые не используют эту маркировку, несут уголовную ответственность», - добавила собеседница НСН.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта, необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию. По его словам, закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса, передает «Радиоточка НСН».

