Россиян призвали учитывать права при использовании материалов, созданных нейросетью
Обязательно нужно обратить внимание на условия лицензионного соглашения в каждой конкретной программе, отметила в эфире НСН адвокат Мария Косицкая.
У многих нейросетей в лицензионном соглашении прописана невозможность коммерческого использования созданных объектов, заявила член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая в пресс-центре НСН.
«Все устали говорить о мошенничестве с использованием дипфейков. Наша законодательная база, к сожалению, не успевает за прогрессом, использованием возможности нейросети… Но что касается прав, есть несколько нюансов. Если мы говорим о правах на объекты, созданные нейросетью, то здесь необходимо говорить о том, какой программой для создания этого объекта мы пользовались. Обязательно нужно обратить внимание на лицензионное соглашение. Дело в том, что во многих лицензионных соглашениях прописывается невозможность коммерческого использования тех объектов, которые созданы нейросетью. Необходимо защищать, прежде всего, свои права. Если вы использовали для создания своего контента, авторского продукта ИИ и нейросеть, обратите внимание на прописанные условия использования этих программ», - сказала Косицкая.
Также она напомнила, что в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков.
«Хочу обратить внимание, что в настоящее время в Госдуму внесет законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков. Обращу внимание, что в Китае с 1 января 2020 года требуется обязательная маркировка дипфейков. Соответственно люди, которые не используют эту маркировку, несут уголовную ответственность», - добавила собеседница НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта, необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию. По его словам, закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса, передает «Радиоточка НСН».
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