Интернет-омбудсмен Мариничев: ИИ помогает Госдуме быстрее писать законы
Искусственный интеллект уже применяется для анализа и написания законов, однако он еще не настолько опытный, как депутаты, отметил в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
Искусственный интеллект (ИИ) помогает депутатам быстрее писать законы и составлять различные документы, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Я думаю, что случаи написания законопроектов при помощи искусственного интеллекта уже повсеместные. Люди активно начали использовать генеративные модели. То, что этот инструмент применяется для написания, анализа законов, это, несомненно, так, я в этом не сомневаюсь. Бесполезно отнимать у тех людей, которые делают что-то руками, такую прекрасную вещь, как генеративный ИИ. Он многократно ускоряет создание не только законов, но и документов. Может быть, не стоит злоупотреблять его применением, потому что, все-таки, он не настолько опытный, как люди, находящиеся в Госдуме. Может быть, в горизоне двух-трех лет ситуация кардинально изменится», - сказал Мариничев.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта, необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию. По его словам, закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса, передает «Радиоточка НСН».
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