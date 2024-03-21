25.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подведение итогов проекта «Москва-2024: справедливый кандидат»

«Справедливая Россия» готова дать бой конкурентам на выборах в Мосгордуму.

Партия подведёт итоги самого открытого и яркого проекта «Москва 2024: Справедливый кандидат» для отбора кандидатов для выборов в Мосгордуму.



Партия «Справедливая Россия» проведет пресс-конференцию, посвященную окончанию громкого проекта «Справедливый кандидат», который стал самым обсуждаемым в Москве. Также будут представлены победители, которые прошли все испытания и выгрызли победу у своих конкурентов! Именно на них партия будет делать ставку на выборах в Мосгордуму 8 сентября.



Участники пресс-конференции:

лидер московских эсеров, 1-й замруководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев

первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова

победители проекта «Москва 2024: Справедливый кандидат»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

