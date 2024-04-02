Выжил тараканов и мигрантов: Финалист «Фабрики звезд» Гребенщиков пошел в политику
Михаил Гребенщиков в эфире НСН отметил, что хотел бы участвовать в творческой линии Даниловского района столицы.
Финалист проекта «Фабрика звезд», певец и композитор Михаил Гребенщиков рассказал в пресс-центре НСН, что уже 22 года живет на Дубининской улице в районе Павелецкого вокзала и решил поучаствовать в проекте «Москва 2024: Справедливый кандидат».
«Проживая в Даниловском районе, я испытываю на себе много бытовых вопросов, стараюсь помогать людям. Например, срезали газовые трубы, а у людей выползли тараканы… Пришлось с ними бороться! Когда я заявил о проблеме, приехали все телеканалы! Сам лично выселил из соседней квартиры 15 гастарбайтеров: человек сдавал квартиру, там жили нелегалы, спали посуточно… Я на своем примере убедился, как непросто их выселить, все задокументировав. У меня есть опыт управления людьми и большими мероприятиями – я организатор и креативный директор множества фестивалей от Минкультуры, мои песни поют дети… Мне хотелось бы участвовать в творческой линии района. Я вижу много мест, которые могли бы быть детскими кружками, школами», - сказал Гребенщиков.
«Справедливая Россия - За правду» в январе представила проект нового отбора и подготовки своих кандидатов на выборах в Мосгордуму в сентябре 2024 года. Тогда лидер партии Сергей Миронов отмечал, что партия традиционно предоставляет возможность активным, даже беспартийным гражданам стать кандидатом на выборах, передает «Радиоточка НСН».
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