Депутат Гусев анонсировал «предвыборы» СРЗП в Мосгордуму
«Справедливая Россия – За Правду» проведет праймериз в апреле-мае, а в июне на партийной конференции будут выдвинуты кандидаты, отметил в эфире НСН Дмитрий Гусев.
На участие в проекте «Москва 2024: Справедливый кандидат» подали заявки 517 москвичей, из них 87 попали в топ лидеров, заявил лидер московских эсеров, 1-й замруководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«517 москвичей подали заявки на участие (в проекте «Москва 2024: Справедливый кандидат» - ред НСН), 247 из них остались в проекте, из них 87 – те, кто попал в топ лидеров, это уже готовые депутаты Мосгордумы. Праймериз, которые мы называем предвыборами, проведем в апреле-мае, а в июне на партийной конференции мы выдвинем кандидатов, некоторые из них уже определены», - сказал Гусев.
Он отметил, что было сделано все, чтобы кандидаты были подготовлены к предвыборной кампании.
«Мы сделали все, чтобы наши кандидаты были подготовлены к предвыборной кампании. По результатам праймериз участники получают документ об участии, а это фактически документ о получении высшего депутатского образования», - резюмировал депутат.
«Справедливая Россия - За правду» в январе представила проект нового отбора и подготовки своих кандидатов на выборах в Мосгордуму в сентябре 2024 года. Тогда лидер партии Сергей Миронов отмечал, что партия традиционно предоставляет возможность активным, даже беспартийным гражданам стать кандидатом на выборах, передает «Радиоточка НСН».
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