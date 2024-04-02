Депутат Кузнецов: Проект «Справедливый кандидат» могут применять в регионах
Форму, которую нашла региональная московская организация в проекте «Справедливый кандидат», пилотно взяли еще два региона, отметил в эфире НСН Андрей Кузнецов.
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Андрей Кузнецов в пресс-центре НСН выразил уверенность, что благодаря проекту «Москва 2024: Справедливый кандидат» начал зарождаться «шаблон», который будет применяться и в других регионах.
«Та форма, которую нашла региональная московская организация в проекте «Справедливый кандидат», ее на вооружение пилотно взяли еще два региона. Мы считаем, что сейчас рождается некий шаблон, правило, который будет применяться и в других регионах, если будет доказана эффективность этого вопроса», - сказал Кузнецов.
В свою очередь лидер московских эсеров, 1-й замруководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН рассказал, что некоторые участники проекта были приглашены и согласились работать помощниками депутатов.
«В самое ближайшее время некоторые участники приглашены и уже согласились работать помощниками депутатов Госдумы, помощниками депутатов Мосгордумы. Кому-то мы предложим поруководить нашими местными, районными ячейками», - сказал Гусев.
«Справедливая Россия - За правду» в январе представила проект нового отбора и подготовки своих кандидатов на выборах в Мосгордуму в сентябре 2024 года. Тогда лидер партии Сергей Миронов отмечал, что партия традиционно предоставляет возможность активным, даже беспартийным гражданам стать кандидатом на выборах, передает «Радиоточка НСН».
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