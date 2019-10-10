10.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Под нейтральным флагом: Итоги ЧМ по лёгкой атлетике – 2019»



6 октября в Катаре завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2019. Российским спортсменам из-за разразившегося еще в 2016 году допингового скандала вновь пришлось выступать под нейтральным флагом. При этом в активе наших атлетов по итогам соревнований в Катаре оказалось 6 медалей - две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Если бы награды россиян учитывались в общем медальном зачёте, то Россия финишировала бы на шестом месте. Эхо допингового скандала звучало и после завершения чемпионата: ставшая трехкратной чемпионкой мира российская спортсменка Мария Ласицкене раскритиковала главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и призвала руководство организации уйти в отставку.

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Участники пресс-конференции:

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк;

Заслуженный тренер России Евгений Загорулько;

Экс вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Андрей Сильнов;

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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