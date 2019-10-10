Призер ЧМ по легкой атлетике: Нейтральный флаг омрачает радость победы

Российские атлеты уже привыкли к тому, что не могут выступать под национальным флагом, однако отсутствие триколора и гимна сказывается на пьедестале почета. Об этом в пресс-центре НСН на пресс-конференции «Под нейтральным флагом: Итоги ЧМ по лёгкой атлетике – 2019» рассказал бронзовый призёр чемпионата мира 2019 по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк.

«Выступая под нейтральным флагом, ты выступаешь как на хороших коммерческих соревнованиях. Во время выступлений на неофициальных соревнованиях ты выступаешь в экипировке своих спонсоров, представляешь себя, своего менеджера. Также и на чемпионате мира, ты тоже выступаешь в спонсорской экипировке, только за тобой стоит вся Россия, но это никак нельзя показать. Сложно нам выступать в таком статусе, но довольно-таки привычно. Единственное, когда ты попадаешь на пьедестал - ты не можешь полноценно отпраздновать свою победу. Это очень прискорбно и плохо», - сказал он.

По итогам чемпионата мира в Катаре россияне завоевали шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Если бы награды россиян учитывались в общем медальном зачёте, то Россия финишировала бы на шестом месте.

