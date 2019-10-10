Российским атлетам придется доказывать «чистоту» за границей
Бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике Илья Иванюк заявил в пресс-центре НСН, что российским атлетам, возможно, придется сдавать анализы на допинг за рубежом.
Новый виток допингового скандала может привести к тому, что российская сборная будет отстранена от ближайших летней и зимней Олимпиад. Ранее WADA в очередной раз заподозрила московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с анализами спортсменов.
Бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк в пресс-центре НСН на пресс-конференции «Под нейтральным флагом: Итоги ЧМ по лёгкой атлетике – 2019» заявил, что российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях.
«Если придется – мы поедем тренироваться за границу, чтобы быть доступными для антидопингового тестирования. Может получиться так, что в Россию не смогут въехать офицеры допинг-контроля, мы для них будем недоступны, поэтому тоже придется ехать за границу. Мы ни в коем случае не отказываемся от гражданства, как многие могли бы посчитать. Просто самое главное условие, чтобы мы могли выступать на международных соревнованиях - быть доступными для тестирования», - сказал он.
Ранее, в ходе пресс-конференции Иванюк рассказал, как российские атлеты относятся к тому, что им приходится подниматься на пьедестал почета под нейтральным флагом.
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