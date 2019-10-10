Российским атлетам придется доказывать «чистоту» за границей

Новый виток допингового скандала может привести к тому, что российская сборная будет отстранена от ближайших летней и зимней Олимпиад. Ранее WADA в очередной раз заподозрила московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с анализами спортсменов.

Бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк в пресс-центре НСН на пресс-конференции «Под нейтральным флагом: Итоги ЧМ по лёгкой атлетике – 2019» заявил, что российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях.