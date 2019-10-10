Выступление российских атлетов на ЧМ оценили на пять с минусом

По итогам чемпионата мира в Катаре россияне завоевали шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Если бы награды россиян учитывались в общем медальном зачёте, то Россия финишировала бы на шестом месте.

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции «Под нейтральным флагом: Итоги ЧМ по лёгкой атлетике – 2019» заявил, что выступление в Катаре можно оценить на «пять с минусом».

«Выступление наших спортсменов, можно сказать, было спрогнозировано и получилось примерно таким, каким и можно было предполагать. В этом случае очень успешным: пусть и не на пять баллов – нужно было, чтобы кто-то преподнес сенсацию. На пять с минусом», - сказал он.

Вместе с тем Любимов указал на многочисленные проблемы в сборной, в частности, на недостаточное количество массажистов

«Если бы послали и в Лондон два года назад, и в этот раз достаточное количество массажистов, хотя на четыре-пять человек одного массажиста – было бы идеально», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Бронзовый призёр чемпионата мира-2019 по легкой атлетике в прыжках в высоту Илья Иванюк признался, что нашим атлетам морально тяжело подниматься на пьедестал почета под нейтральным флагом.

