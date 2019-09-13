13.09.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Победа Джигурды и Анисиной за наследство миллионерши Браташ»

Дело о наследстве Людмилы Браташ, которое тянется уже три года подходит к концу. Артист Никита Джигурда объявил о победе во французском суде, который поставил точку в затянувшемся деле о многомиллионном наследстве в пользу актера и его бывшей супруги. 19 октября Джигурда и Анисина уже вступят во владение парижской квартирой Людмилы Браташ. Но за 3 года судебных разбирательств, по заявлению Джигурды, из наследства пропали полмиллиарда рублей.





Впервые, в пресс-центре «НСН», Никита Джигурда расскажет, о том какое наследство досталось им от покойной бизнесвумен, кто похитил 500 миллионов рублей и объявит о дате своей свадьбы.

Участники пресс-конференции:

- Народный артист Чеченской Республики, актер и шоумен Никита Джигурда;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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