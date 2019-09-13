Джигурда: Суд Парижа оштрафовал сестру Браташ за затягивание процесса

Однако суд пришёл к выводу, что Романова не смогла доказать свою позицию, и наложил на неё штраф. Теперь пара намерена подавать иск для окончательного признания за ней прав на парижскую квартиру покойной Браташ.

«Девять заседаний парижского суда было. Адвокаты Романовой, увидев наши документы, поняли, что их обманули. Этим летом, 28 июня, суд Парижа вынес решение: “Объявить требование иска госпожи Романовой неприемлемыми по причине отсутствия у неё законных оснований для обращения в суд. Наложить штраф в размере 1 тысячи евро и обязать выплатить Джигурде компенсацию в размере 1,5 тысяч евро, а также возместить судебные издержки”», — зачитал артист.

«И это дало нам право обратиться в Большой суд Парижа, чтобы это решение подтвердили и передали парижскую квартиру в наше владение — Джигурды и Анисиной, ибо мы законно имеем право там проживать и даже сдавать», — заключил Джигурда.

Добавим, 19 октября Джигурда и Анисина уже вступят во владение парижской квартирой Людмилы Браташ. Но за 3 года судебных разбирательств, по заявлению Джигурды, из наследства пропали полмиллиарда рублей.

