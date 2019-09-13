Адвокат Джигурды назвал дату следующего судебного заседания по наследству Браташ

Адвокат Никиты Джигурды Янис Юкша назвал в пресс-центре НСН дату следующего судебного заседания по вопросу наследства Людмилы Браташ. Он рассказал, какой вопрос должен будет решить суд, и какими основаниями для признания Джигурды наследником миллиардерши обладает защита.

«17 сентября в Кунцевском районном суде будет слушание по заявлению признания Романовой недостойной наследницей. Это дело будет связано с вновь открывшимися обстоятельствами. Суд будет разбираться в вопросе в связи с тем, что Романова неоднократно препятствовала вступлению в наследство реального наследника — Никиты Борисовича Джигурды. И она в данном случае является недостойной наследницей. Мы будем ждать надлежащего решения. Надеюсь, российское правосудие будет в состоянии назвать законным наследником Никиту Джигурду и Марину Анисину», — заявил юрист.

Он пояснил, что у стороны защиты Джигурды есть доказательства того, что завещание Браташ является действительным и составленным юридически верно.