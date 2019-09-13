Смертельные таблетки. Адвокат Джигурды рассказал о сокрытии преступления водителем Браташ

«В данном деле два заинтересованных лица со стороны наших оппонентов: Романова, сестра Браташ, и водитель Куронов. Он признавался, что давал покойной лекарства — валидол, “Капотен”. Мы получили экспертизу, которая заключила, что препарат “Капотен” имеет побочные действия: усиливает алкогольное опьянение, вплоть до алкогольной комы с летальным исходом. Сразу после смерти Браташ врачи заявили, что у неё тромб. Только через год мы смогли добиться того, чтобы ознакомиться с посмертным заключением. И мы там увидели: три перелома черепа, разрыв кожных покровов, резаная рана горла, синяки. Кроме того, на фото было видно, что Браташ лежала в луже крови. И кто-то до приезда полиции пытался смыть кровь. Тем не менее, никто не возбуждает уголовное дело», — возмутился защитник.

Ранее Никита Джигурда зачитал решение парижского суда по иску Светланы Романовой к шоумену и его жене по вопросу владения парижской квартирой покойной, входящей в наследство.

