Смертельные таблетки. Адвокат Джигурды рассказал о сокрытии преступления водителем Браташ
Юрист зачитал в пресс-центре НСН заключение экспертизы, исследовавшей таблетки, которыми поили покойную миллиардершу.
Защитники Никиты Джигурды зачитали в пресс-центре НСН результаты экспертизы, доказывающей, что водитель покойной Людмилы Браташ давал ей лекарства, несовместимые с алкоголем, чем мог способствовать её смерти. Кроме того, по словам юриста, спустя три года со смерти миллиардерши, защите удалось получить заключение, указывающее на насильственный характер смерти Браташ. Об этом НСН рассказал адвокат шоумена Сергей Воронов.
«В данном деле два заинтересованных лица со стороны наших оппонентов: Романова, сестра Браташ, и водитель Куронов. Он признавался, что давал покойной лекарства — валидол, “Капотен”. Мы получили экспертизу, которая заключила, что препарат “Капотен” имеет побочные действия: усиливает алкогольное опьянение, вплоть до алкогольной комы с летальным исходом. Сразу после смерти Браташ врачи заявили, что у неё тромб. Только через год мы смогли добиться того, чтобы ознакомиться с посмертным заключением. И мы там увидели: три перелома черепа, разрыв кожных покровов, резаная рана горла, синяки. Кроме того, на фото было видно, что Браташ лежала в луже крови. И кто-то до приезда полиции пытался смыть кровь. Тем не менее, никто не возбуждает уголовное дело», — возмутился защитник.
Ранее Никита Джигурда зачитал решение парижского суда по иску Светланы Романовой к шоумену и его жене по вопросу владения парижской квартирой покойной, входящей в наследство.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей