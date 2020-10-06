7.10.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отцы-одиночки суррогатных детей - торговцы людьми?»

Одинокие мужчины, обратившиеся к суррогатным матерям в России, могут быть арестованы по обвинению в торговле людьми. По мнению следователей, они нарушили федеральный закон, согласно которому услуги ЭКО и сурматеринства доступны только парам и одиноким женщинам. Новости об этих арестах уже прокомментировал пресс-секретарь президента России – Дмитрий Песков, а зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила в Генпрокуратуру России письмо с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей.

По информации в СМИ только в России на сегодняшний день более 200 одиноких мужчин стали единственным родителем своему ребенку, рожденному суррогатной матерью. В свидетельстве о рождении этих детей в графе "мать" стоит прочерк. И теперь главный вопрос – какой будет их судьба?

Как сегодня в России регулируется сфера суррогатного материнства?

Действительно ли российское законодательство запрещает использование суррогатного материнства для мужчин одиночек?

Можно ли по закону отобрать уже рожденных детей у отцов одиночек?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова;

Адвокат, представляющий интересы обвиняемых в деле о суррогатном материнстве Игорь Трунов;

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач – акушер-гинеколог, врач-репродуктолог Мария Твердикова

По видео связи:

Объявленный во всероссийский розыск, обвиняемый одинокий отец с 4 суррогатными детьми Константин Свитнев

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! На пресс-конференцию пропускают только съёмочные группы ТВ в составе 1 человека (оператор)

Пресс-конференция проводится в режиме Online. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 7.10.2020 в 15:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



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