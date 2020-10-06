7.10.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме уголовного преследования одиноких мужчин, ставших отцами благодаря суррогатному материнству.
7.10.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отцы-одиночки суррогатных детей - торговцы людьми?»
Одинокие мужчины, обратившиеся к суррогатным матерям в России, могут быть арестованы по обвинению в торговле людьми. По мнению следователей, они нарушили федеральный закон, согласно которому услуги ЭКО и сурматеринства доступны только парам и одиноким женщинам. Новости об этих арестах уже прокомментировал пресс-секретарь президента России – Дмитрий Песков, а зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила в Генпрокуратуру России письмо с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей.
По информации в СМИ только в России на сегодняшний день более 200 одиноких мужчин стали единственным родителем своему ребенку, рожденному суррогатной матерью. В свидетельстве о рождении этих детей в графе "мать" стоит прочерк. И теперь главный вопрос – какой будет их судьба?
- Как сегодня в России регулируется сфера суррогатного материнства?
- Действительно ли российское законодательство запрещает использование суррогатного материнства для мужчин одиночек?
- Можно ли по закону отобрать уже рожденных детей у отцов одиночек?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова;
- Адвокат, представляющий интересы обвиняемых в деле о суррогатном материнстве Игорь Трунов;
- Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач – акушер-гинеколог, врач-репродуктолог Мария Твердикова
По видео связи:
- Объявленный во всероссийский розыск, обвиняемый одинокий отец с 4 суррогатными детьми Константин Свитнев
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! На пресс-конференцию пропускают только съёмочные группы ТВ в составе 1 человека (оператор)
Пресс-конференция проводится в режиме Online. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 7.10.2020 в 15:00
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
- Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.