Названа стоимость суррогатного материнства в России
Член комитета Госдумы по охране здоровья рассказала на пресс-конференции НСН, сколько стоят услуги суррогатной матери в России.
Стоимость контракта на суррогатное материнство доходит до 10 миллионов рублей, рассказала в ходе пресс-конференции НСН «Отцы-одиночки суррогатных детей - торговцы людьми?» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.
«При этом суррогатная мать получает 1-1,2 миллиона рублей», - сказала депутат.
Ранее Цыбизова высказала мнение, что суррогатное материнство – это последний шанс завести ребенка и технология суррогатного материнства должна быть оформлена в России законодательно как форма медпомощи под контролем государства.
Ранее филиппинский политик, вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России. Дети являются гражданами Филиппин и находятся в Видновском доме ребенка,
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