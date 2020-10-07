Названа стоимость суррогатного материнства в России

Стоимость контракта на суррогатное материнство доходит до 10 миллионов рублей, рассказала в ходе пресс-конференции НСН «Отцы-одиночки суррогатных детей - торговцы людьми?» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.

«При этом суррогатная мать получает 1-1,2 миллиона рублей», - сказала депутат.

Ранее Цыбизова высказала мнение, что суррогатное материнство – это последний шанс завести ребенка и технология суррогатного материнства должна быть оформлена в России законодательно как форма медпомощи под контролем государства.

Ранее филиппинский политик, вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России. Дети являются гражданами Филиппин и находятся в Видновском доме ребенка,

