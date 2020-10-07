Обвиняемый в продаже детей Свитнев заявил, что не продавал их однополым парам

Основной фигурант громкого уголовного дела о торговле детьми Константин Свитнев заявил в ходе пресс-конференции НСН, что не организовывал для однополых пар сделки с суррогатными матерями.

«Понятия не имею, о каких однополых парах вы говорите, потому что ни одна однополая пара в Россию не поедет. И я таких советов, как юрист дать не мог в принципе,потому что все однополые пары едут в Соединенные Штаты Америки», - сказал он.

Он посетовал на то, что в России невозможно зарегистрировать однополую пару в качестве родителей даже юридически.

Константин Свитнев объявлен во всероссийский розыск, он был главой компании «Росюрконсалтинг», которая, по версии следствия, оказывала юридическое сопровождение суррогатным матерям. В начале года в Московской области обнаружили умершего младенца и еще трех живых малышей, было возбуждено уголовное дело за торговлю людьми.

