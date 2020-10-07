В Госдуме рассказали о перспективах суррогатного материнства в России
Член комитета Госдумы по охране здоровья назвала на пресс-конференции в НСН основные проблемы суррогатного материнства в России.
В рамках российского законодательства невозможно оформить договорные отношения о суррогатном материнстве, рассказала в ходе пресс-конференции НСН «Отцы-одиночки суррогатных детей - торговцы людьми?» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.
«Чтобы участвовать в суррогатном материнстве, люди обращаются не в медучреждения, а в юридические агентства», - посетовала депутат. При этом в этой схеме нет врачей, отметила она.
Цыбизова заявила, что суррогатное материнство – это последний шанс завести ребенка, технология суррогатного материнства должна быть формой медпомощи под контролем государства.
Пока же, по ее словам, суррогатное материнство вышло из-под контроля медицинского сообщества и она призвала вернуть его в правовое поле для того, чтобы избежать ухода этих услуг в теневой сектор и для сохранения в России самой технологии.
Ранее филиппинский политик, вице-спикер палаты представителей Филиппин Кастро Фреденил Эрнаес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России. Дети являются гражданами Филиппин и находятся в Видновском доме ребенка,
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- СМИ: В бундестаге ФРГ поддержали «Северный поток 2»
- Армения допустила признание Карабаха
- Евсеев оставил пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о числе тяжело ковид-больных в Москве
- Туроператоры назвали стоимость теста на COVID для выезда за границу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru