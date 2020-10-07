В России могут «сажать» отцов-одиночек с детьми от суррогатных матерей

В России могут привлечь к уголовной ответственности отцов-одиночек, чьи дети получены от суррогатных матерей, рассказал в ходе пресс-конференции в НСН адвокат Игорь Трунов.

Трунов комментировал дело компании «Росюрконсалтинг», которая, по версии следствия, оказывала юридическое сопровождение суррогатным матерям, при этом в начале года в Подмосковье погиб ребенок, суррогатная мать которого заключила контракт с этой фирмой.

«Стали поступать звонку одиноким отцам, так как в российском законе есть неопределенность, которая говорит, то воспользоваться услугами суррогатного материнства может семейная пара и одинокие женщины».

По его словам, одинокие мужчины, которые не упоминаются в законе, могут восприниматься с точки зрения закона как покупатели.

