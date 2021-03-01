5.03.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: Открытие весеннего сезона: где смогут отдохнуть россияне?

С началом весеннего сезона россияне всё чаще стали задумываться о поездках в тёплые края. И так как ситуация со статусом международных границ до сих пор остаётся нестабильной, выбор многих туристов останавливается на отечественных курортах. Только курорты Краснодарского края за зиму приняли более 2 млн туристов, что на 7% больше прошлогоднего показателя, а в пределах «Золотого кольца» на период масленицы спрос вырос на 10%. Северную столицу России эксперты и вовсе назвали самым дешёвым городом для авиапутешествия на праздничные дни в честь 8 марта.

Итоги зимнего туристического сезона, где и как отдохнули россияне?

Основные тренды весеннего туристического сезона.

Какие страны вновь открыли для россиян свои границы?

Как изменились цены на отдых и каковы прогнозы на летний период?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



