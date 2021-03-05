«Год внутреннего туризма». В РСТ дали прогноз на 2021 год
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, что программа кешбэка оказала положительное влияние на зимний отдых.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: Открытие весеннего сезона: где смогут отдохнуть россияне?
«Этой зимой положительную роль сыграла программа кешбэка. Можно было получить 20% возврата стоимости тура. Большим спросом пользовались Краснодарский край, горнолыжные курорты, там была загрузка больше, чем годом ранее до закрытия границ. Россияне активно путешествовали по Золотому кольцу – Кострома, Калуга, Тула, Великий Устюг. Это культурно-познавательный туризм. Пандемия подстегнула развитие автотуризма – россияне часто путешествовали на своих автомобилях. Туристов было меньше в Санкт-Петербурге из-за решения властей. Сейчас туристическая отрасль надеется на запуск третьего этапа программы кешбэка. 2021 год должен стать годом внутреннего туризма», - предположил он.
Ранее в ходе брифинга Андрей Игнатьев рассказал, что Занзибар оказался самым популярным пляжным направлением у россиян за минувший зимний сезон.
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