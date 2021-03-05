Занзибар оказался популярнее Египта и Кубы у россиян

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: Открытие весеннего сезона: где смогут отдохнуть россияне?

«Итоги зимнего сезона сам турбизнес оценивает невысоко. Сами граждане не решались на поездки из-за пандемии, их останавливала высокая стоимость билетов. По пляжному направлению лидировал Занзибар, по второму месту на выезде были Эмираты, Египет, Куба и Мальдивы. Это те страны, в которые стремились туристы на пляжный отдых. Самым дорогим направлением стали Мальдивы со средним чеком около 300 тысяч рублей на одного человека», - рассказал он.

Курорты Краснодарского края за зиму приняли более 2 млн туристов, что на 7% больше прошлогоднего показателя, а в пределах «Золотого кольца» на период масленицы спрос вырос на 10%.

Самым дешевым городом для авиапутешествия на праздничные дни в честь 8 марта эксперты назвали Санкт-Петербург.