Названа цена самого дешевого тура на лето

«Сейчас очень хорошо на лето бронируется Сочи. Средний чек по Сочи – 65 тысяч рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием. Самый дешевый тур в Сочи на лето – 16 тысяч рублей на человека. Отдых доступен большой категории российских граждан. По дорогому отдыху спрос более высокий, некоторые гостиницы полностью забронированы», - добавил он.

Ранее в ходе брифинга Андрей Игнатьев рассказал, что программа кешбэка оказала положительное влияние на зимний отдых, и предположил, что 2021 год снова станет годом внутреннего туризма.

