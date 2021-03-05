Названа цена самого дешевого тура на лето
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев объявил, что летом в Сочи можно отдохнуть за 16 тысяч рублей за неделю.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: Открытие весеннего сезона: где смогут отдохнуть россияне?
«Сейчас очень хорошо на лето бронируется Сочи. Средний чек по Сочи – 65 тысяч рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием. Самый дешевый тур в Сочи на лето – 16 тысяч рублей на человека. Отдых доступен большой категории российских граждан. По дорогому отдыху спрос более высокий, некоторые гостиницы полностью забронированы», - добавил он.
Ранее в ходе брифинга Андрей Игнатьев рассказал, что программа кешбэка оказала положительное влияние на зимний отдых, и предположил, что 2021 год снова станет годом внутреннего туризма.
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