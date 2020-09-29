Отдых в пандемию: Итоги летнего туристического сезона 2020

27 сентября отмечается Всемирный день туризма и не смотря на пандемию коронавируса, туристы со всего мира находят возможности попутешествовать, хотя бы внутри своей страны. Вот и в России, за время пока границы были закрыты, люди отправились отдыхать на внутренние курорты - Крым, Сочи и другие. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил туротрасль за успешную работу в этот период и отметил, что её работа помогла развитию более 50 смежных отраслей. А с августа начали открываться границы с другими странами и только в Турции уже побывало 440 тысяч российских туристов, что, однако, по данным турецкого министерства туризма меньше на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, авиасообщение возобновлено с ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Великобританией, Швейцарией.

Где предпочли отдыхать российские туристы летом 2020?

Как много туристов этим летом вовсе отказались от отдыха, по сравнению с прошлым годом?

Как курс валюты отразился на ценах туристического рынка?

Кэшбэк возвращается: прогнозы и перспективы? Раскупят ли туры с большим дисконтом?

Как стартовал туристический сезон на выездном массовом турецком направлении?

Какие перспективы ожидают рынок в связи с началом авиасообщения с другими выездными рынками?

Прогнозы о сроках восстановления въездного туризма?

Участники пресс-конференции:

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев;

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский;

Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 30.09.2020 в 12:00 по ссылке:

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)