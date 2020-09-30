Турцию назвали единственным доступным россиянам зарубежным вариантом отдыха
В Турции в этом непродолжительном по времени турсезоне уже побывало 440 тысяч россиян, страна является на данный момент самой доступной для отдыха. Об этом на пресс-конференции НСН генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
«Цена на тур складывается из стоимости средств размещения. И чем раньше бронировать, тем дешевле. Но одно могу сказать точно, что пандемия на цену влиять не будет. Что касается виз, то Южная Корея ужесточает правила въезда в страну, очень много документов нужно собирать, и визовый центр работает только в Москве. А раньше был безвизовый режим между странами. Так что из 10 открытых россиянам стран, но, по сути, уехать можно в три. И самая простая страна в смысле въезда – Турция»», - отметил гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заметил на пресс-конференции НСН, что туротрасль начинает работать над законом «О туризме».
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