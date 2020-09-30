Состояние тяжелое, но небезнадежное. Туриндустрия подводит итоги летнего сезона

Состояние российского внутреннего туризма тяжелое, но в целом отрасль справилась с ситуацией. Об этом заявил на пресс-конференции НСН генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Отрасль выжила, состояние тяжелое, но есть надежда на то, что все восстановится. Туризм большую часть сезона был доступен только внутри страны. Возникли проблемы, например, недостаток отдыха мест отдыха, а, следовательно, наблюдалось повышение цены. Но при этом средний чек не сильно изменился, где-то в пределах 3-5%.