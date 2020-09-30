Состояние тяжелое, но небезнадежное. Туриндустрия подводит итоги летнего сезона
Состояние российского внутреннего туризма тяжелое, но в целом отрасль справилась с ситуацией. Об этом заявил на пресс-конференции НСН генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
«Отрасль выжила, состояние тяжелое, но есть надежда на то, что все восстановится. Туризм большую часть сезона был доступен только внутри страны. Возникли проблемы, например, недостаток отдыха мест отдыха, а, следовательно, наблюдалось повышение цены. Но при этом средний чек не сильно изменился, где-то в пределах 3-5%.
Отмечу, что в этой ситуации люди поехали по стране, чего раньше не наблюдалось в таком объеме, были популярны авторские и гастрономические туры. Прибыль по итогам внутреннего туризма будет колебаться в пределах 70% от показателей 2019 года. И это хороший результат», - отметил Уманский.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заметил на пресс-конференции НСН, что туротрасль начинает работать над законом «О туризме».
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