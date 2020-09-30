Туроператоры прогнозируют продолжительный сезон в Турции
Туроператоры не будут поднимать цены на туры на октябрь, заявил на пресс-конференции НСН исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин. Он добавил, что турсезон в Турции продолжается, а вот планировать отдых в Таиланде пока не нужно.
«Выездной туризм продолжается, люди активно едут в Турцию погреться, потому что страна у нас северная. Люди активно бронируют отдых на следующий год, верят, что ситуация исправится. Стоимость тура на октябрь вполне доступна, поставщики понимают, что сейчас время, когда отрасли нужно возвращать доверие, а не зарабатывать деньги. И когда объявили двухнедельные каникулы для школьников в Москве, продажи значительно увеличились. Ждем, что скоро откроются Арабские Эмираты, а вот европейские страны зимой вряд ли откроются. Статистика по COVID-19 всем известна. По Юго-Восточной Азии, тот же Таиланд, пока открытие полноценного сезона не ожидается», - отметил Сергей Толчин.
Ранее на пресс-конференции НСН генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский охарактеризовал состояние российского внутреннего туризма как тяжелое, но небезнадежное.
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