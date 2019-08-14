14.08.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Отдых дорожает, а спрос растет. Итоги летнего туристического сезона 2019»

Выездной турпоток из России в первом полугодии увеличился почти на 7%, а въездной на 24%. Таковы последние данные Пограничной службы ФСБ России. Всего граждане РФ в январе-июне 2019 года совершили 21 212 095 поездок за рубеж.

Какие направления выбирали россияне летом 2019?

Крым или Сочи: Самые популярные направления внутреннего туризма?

Мальдивы по карману: как изменился спрос россиян на премиальный отдых?

Чего стоит опасаться на отдыхе?

Как правильно спланировать отдых в бархатный сезон?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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