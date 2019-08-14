В АТОР рассказали, на чем не готовы экономить российские туристы

Российские туристы готовы экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания. Об этом на пресс-конференции НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

«Отдых россиян стал короче. С двух недель он сократился до 8-9 дней, они отказываются от экскурсий, стараясь по максимуму экономить в месте отдыха. При этом отели выбирают в среднем «4 звезды» со всеми включенными дополнительными услугами. То есть готовы наши туристы экономить, но при этом хотели бы получит максимум, находясь на самом курорте», - отметила Ломидзе.

Ранее исполнительный директор АТОР назвала самые популярные направления отдыха у российских туристов в этом году.

