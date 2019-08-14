Ломидзе: Краснодарский край бьет рекорды популярности у российских туристов

Предварительные итоги летнего туристического сезона подвела в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, небывалый спрос зафиксирован на российские курорты.

«Самое популярное направление по количеству туристов – Краснодарский край, только за первое полугодие – 7 млн туристов туда отправилось. И это пока без учета «высокого сезона». Прирост оценивается в 15-25%. Примерно такая же картина в Крыму, там прирост составил 10%. Здесь свою роль сыграл Крымский мост. Далее следует Турция, Испания, Греция, Тунис, а также всех удивившая Черногория», - рассказала Ломидзе.

В середине августа Турция – одно из самых дорогих направлений по средней цене тура на 10 ночей, зато в Крыму средние цены упали.

