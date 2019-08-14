Кризис не повлиял на желание россиян отдыхать на Мальдивах

В нынешнем туристическом сезоне, несмотря на сложную экономическую обстановку, туроператоры фиксируют повышение спроса на отдых в таки называемом люксовом сегменте. Россияне, конечно те, у кого есть средства, готовы прилично потратить на отдых. Об это на пресс-конференции НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Две разные тенденции наблюдаем в этом сезоне. С одной стороны люди ищут более низкого по цене отдыха. Болгария в этом году существенно снизила цены.

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С другой стороны - увеличение спроса уровня «выше среднего». Причем интересуются не только массовыми курортами, но и такие направлениями, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана. Люксовый сегмент не только сохранил спрос, но и даже чуть его увеличил», - рассказала Майя Ломидзе.

Ранее глава АТОР сообщила НСН, что российские туристы готовы экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания.

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ФОТО: Flicrk.com
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