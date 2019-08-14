Кризис не повлиял на желание россиян отдыхать на Мальдивах

В нынешнем туристическом сезоне, несмотря на сложную экономическую обстановку, туроператоры фиксируют повышение спроса на отдых в таки называемом люксовом сегменте. Россияне, конечно те, у кого есть средства, готовы прилично потратить на отдых. Об это на пресс-конференции НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Две разные тенденции наблюдаем в этом сезоне. С одной стороны люди ищут более низкого по цене отдыха. Болгария в этом году существенно снизила цены.

