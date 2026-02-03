«В 2025 году на территории Москвы было изъято более 6200 единиц оружия. По различным обстоятельствам было аннулировало более 1100 лицензий и разрешений. Наиболее частая причина для аннулирования лицензии — возникновение у граждан обстоятельства, исключающее возможность получения лицензий или разрешений. Если провести анализ статистики, то можно прийти к выводу: зачастую данные обстоятельства связаны с получением судимости за совершение преступлений, совершение таких административных правонарушений, как мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, совершение правонарушений в области дорожного движения. Санкции за эти правонарушения в качестве одного из видов наказания должны предусматривать административный арест», — сказал собеседник НСН.

В начале 2026 года в Москве заметно участились случаи применения огнестрельного оружия в общественных местах. Так, 15 января в центре города конфликт между пассажирами автобуса перерос в стрельбу на остановке — три человека получили ранения, шестеро были задержаны.

Еще один инцидент произошел 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе: двое мужчин открыли стрельбу, одного из них впоследствии задержали. При обыске в его квартире полицейские обнаружили автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов различных калибров.

Ране Самойлов заявил в пресс-центре НСН, что разрешение на шокеры и баллончики не выдается, однако на эту категорию гражданского оружия распространяются все правила по его хранению.

