В Росгвардии рассказали, за какие правонарушения лишат лицензии на оружие
В 2025 году на территории Москвы было изъято более 6200 единиц оружия, сказал НСН Александр Самойлов.
Если человек совершает административное правонарушение, одно из наказаний за которое предусматривает административный арест, то лицензию на оружие злоумышленника могут аннулировать, сказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов.
«В 2025 году на территории Москвы было изъято более 6200 единиц оружия. По различным обстоятельствам было аннулировало более 1100 лицензий и разрешений. Наиболее частая причина для аннулирования лицензии — возникновение у граждан обстоятельства, исключающее возможность получения лицензий или разрешений. Если провести анализ статистики, то можно прийти к выводу: зачастую данные обстоятельства связаны с получением судимости за совершение преступлений, совершение таких административных правонарушений, как мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, совершение правонарушений в области дорожного движения. Санкции за эти правонарушения в качестве одного из видов наказания должны предусматривать административный арест», — сказал собеседник НСН.
В начале 2026 года в Москве заметно участились случаи применения огнестрельного оружия в общественных местах. Так, 15 января в центре города конфликт между пассажирами автобуса перерос в стрельбу на остановке — три человека получили ранения, шестеро были задержаны.
Еще один инцидент произошел 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе: двое мужчин открыли стрельбу, одного из них впоследствии задержали. При обыске в его квартире полицейские обнаружили автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов различных калибров.
Ране Самойлов заявил в пресс-центре НСН, что разрешение на шокеры и баллончики не выдается, однако на эту категорию гражданского оружия распространяются все правила по его хранению.
