Росгвардия: Более 278 тысяч жителей Москвы владеют оружием
У москвичей есть самое разное оружие — от охотничьего до коллекционного, сказал в пресс-центре НСН Александр Самойлов.
В собственности москвичей находится около 650 тысяч единиц оружия, сказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов.
«На сегодняшний день на учете в Москве состоят более 278 тысяч владельцев оружия. Они имеют в собственности порядка 650 тысяч единиц оружия. Они владеют совершенно разным оружием: охотничьим, спортивным, оружием самообороны, а также оружием, которое приобретается с целью коллекционирования», — сказал собеседник НСН.
В начале 2026 года в Москве заметно участились случаи применения огнестрельного оружия в общественных местах. Так, 15 января в центре города конфликт между пассажирами автобуса перерос в стрельбу на остановке — три человека получили ранения, шестеро были задержаны.
Еще один инцидент произошел 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе: двое мужчин открыли стрельбу, одного из них впоследствии задержали. При обыске в его квартире полицейские обнаружили автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов различных калибров.
Ране Самойлов заявил в пресс-центре НСН, что разрешение на шокеры и баллончики не выдается, однако на эту категорию гражданского оружия распространяются все правила по его хранению.
