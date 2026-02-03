«На сегодняшний день на учете в Москве состоят более 278 тысяч владельцев оружия. Они имеют в собственности порядка 650 тысяч единиц оружия. Они владеют совершенно разным оружием: охотничьим, спортивным, оружием самообороны, а также оружием, которое приобретается с целью коллекционирования», — сказал собеседник НСН.

В начале 2026 года в Москве заметно участились случаи применения огнестрельного оружия в общественных местах. Так, 15 января в центре города конфликт между пассажирами автобуса перерос в стрельбу на остановке — три человека получили ранения, шестеро были задержаны.

Еще один инцидент произошел 22 января на парковке у магазина на Ярославском шоссе: двое мужчин открыли стрельбу, одного из них впоследствии задержали. При обыске в его квартире полицейские обнаружили автомат, винтовку, два травматических пистолета и сотню патронов различных калибров.

Ране Самойлов заявил в пресс-центре НСН, что разрешение на шокеры и баллончики не выдается, однако на эту категорию гражданского оружия распространяются все правила по его хранению.

