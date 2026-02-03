«За 2025 год в Москве было проведено свыше 66 тысяч проверок владельцев оружия. В ходе этих проверок, конечно же, выявляются нарушения. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения сроков перерегистрации лицензии, нарушение правил хранения оружия. Важно отметить, что гражданским оружием самообороны является не только огнестрельное оружие ограниченного поражения либо газовое (все это оружие подлежит регистрации), но и сигнальное оружие, электрошоковые устройства, газовые баллончики. Их приобретение не лицензировано, приобретаются они просто при предъявлении паспорта. Разрешение на это не выдается, однако на эту категорию гражданского оружия распространяются все правила по его хранению. Не все граждане исполняют эти требования. Условия: наличие сейфа, металлического ящика, закрываемого на замок. Главное — обеспечение его сохранности и отсутствие доступа посторонних лиц», — сказал собеседник НСН.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве ЧОП получать во временное пользование стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев. По его словам, возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан.

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, заявил НСН, что в первую очередь вооруженными охранниками обзаведутся самые богатые отрасли.

