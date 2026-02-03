Россиянам напомнили о правилах хранения шокеров и баллончиков

Разрешение на шокеры и баллончики не выдается, однако эту категорию гражданского оружия также нужно хранить в сейфе, сказал НСН Александр Самойлов.

Наиболее частыми нарушениями у москвичей с оружием являются нарушения сроков перерегистрации лицензии и правил хранения оружия, сказал в пресс-центре НСН заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов.

«Полиция вместо ЧОПов»: Торговые центры предложили альтернативу вооруженной охране
«За 2025 год в Москве было проведено свыше 66 тысяч проверок владельцев оружия. В ходе этих проверок, конечно же, выявляются нарушения. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения сроков перерегистрации лицензии, нарушение правил хранения оружия. Важно отметить, что гражданским оружием самообороны является не только огнестрельное оружие ограниченного поражения либо газовое (все это оружие подлежит регистрации), но и сигнальное оружие, электрошоковые устройства, газовые баллончики. Их приобретение не лицензировано, приобретаются они просто при предъявлении паспорта. Разрешение на это не выдается, однако на эту категорию гражданского оружия распространяются все правила по его хранению. Не все граждане исполняют эти требования. Условия: наличие сейфа, металлического ящика, закрываемого на замок. Главное — обеспечение его сохранности и отсутствие доступа посторонних лиц», — сказал собеседник НСН.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве ЧОП получать во временное пользование стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев. По его словам, возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан.

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, заявил НСН, что в первую очередь вооруженными охранниками обзаведутся самые богатые отрасли.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: DPA/TASS
ТЕГИ:РоссиянеОружиеРосгвардия

Горячие новости

Все новости

партнеры