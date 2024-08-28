22.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Охота за кадрами: Каких ИТ-специалистов хочет видеть рынок труда»

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Российская ИТ-отрасль испытывает серьезную в кадрах. Например, только в сфере информационной безопасности нехватка сотрудников составляет уже 45% от численности занятых, а в абсолютных цифрах порядка 50 тыс. человек. В прошлом году министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев оценивал дефицит кадров в ИТ в 500-700 тыс. человек. Сейчас эксперты утверждают, что в ближайшие несколько лет при текущих трендах будет нехватка до 1 млн IT-специалистов.

Какая нехватка ИТ-специалистов в России?

Как меняется спрос на ИТ-специалистов в зависимости от региона?

Какие навыки и компетенции должны быть у современных ИТ-специалистов?

Какова роль государства и бизнеса в подготовке квалифицированных кадров?

Какие меры поддержки молодых специалистов существуют в России?

Какие специальности в сфере ИТ считаются перспективными и почему?

Участники пресс-конференции:

Валерий Черепенников - директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям;

- директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям; Илья Соколов - директор по развитию ИТ-кампуса НЕЙМАРК

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



