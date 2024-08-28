22.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Охота за кадрами: Каких ИТ-специалистов хочет видеть рынок труда»
ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО. СМОТРЕТЬ
Российская ИТ-отрасль испытывает серьезную в кадрах. Например, только в сфере информационной безопасности нехватка сотрудников составляет уже 45% от численности занятых, а в абсолютных цифрах порядка 50 тыс. человек. В прошлом году министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев оценивал дефицит кадров в ИТ в 500-700 тыс. человек. Сейчас эксперты утверждают, что в ближайшие несколько лет при текущих трендах будет нехватка до 1 млн IT-специалистов.
- Какая нехватка ИТ-специалистов в России?
- Как меняется спрос на ИТ-специалистов в зависимости от региона?
- Какие навыки и компетенции должны быть у современных ИТ-специалистов?
- Какова роль государства и бизнеса в подготовке квалифицированных кадров?
- Какие меры поддержки молодых специалистов существуют в России?
- Какие специальности в сфере ИТ считаются перспективными и почему?
Участники пресс-конференции:
- Валерий Черепенников - директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям;
- Илья Соколов - директор по развитию ИТ-кампуса НЕЙМАРК
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8