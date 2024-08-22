«Инженеры в душе»: В ИТ-отрасли рассказали, кому не страшен искусственный интеллект
Знания математики и физики необходимы специалистам, которые хотят построить успешную карьеру в ИТ, заявил в пресс-центре НСН Валерий Черепенников.
ИТ-специалисты, обладающие базовыми знаниями математики и физики, всегда смогут найти работу в отрасли, заявил в пресс-центре НСН директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям Валерий Черепенников.
«Очень важно, чтобы айтишник всегда в душе оставался инженером. Важно любить разбираться в том, как работают вещи, важны базовые знания математики, физики. Сейчас технологии искусственного интеллекта заменяют рабочую силу в разных профессиях, ИТ не является исключением. Какие-то вещи будут вытесняться ИИ, какие-то останутся, но тот айтишник, который сумеет сохранить в своей душе инженера всегда будет иметь работу и найдет себе область применения», - сказал он.
Ранее директор по развитию ИТ-кампуса НЕЙМАРК Илья Соколов сообщил «Радиоточке НСН», что формирование инженерного мышления начинается уже в средней школе, потому создается все больше ИТ-проектов для школьников.
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