«Спрос будет всегда»: В IT-секторе заявили о нехватке 700 тысяч специалистов

Российские ВУЗЫ ежегодно увеличивают выпуск специалистов на 20-25%, однако потребность в них растет гораздо быстрее, заявил в пресс-центре НСН директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям Валерий Черепенников.﻿

«Рынок всегда будет требовать специалистов в области IT. Недавно Минцифры оценило дефицит на рынке IT в 500-700 тысяч человек. Несмотря на то, что выпуск специалистов из наших вузов растет на 20-25%, как я люблю говорить, цифровая экономика растет гораздо быстрее, чем население Земли, поэтому спрос на эти кадры будет всегда. IT-сектор - наиболее быстро развивающийся сектор экономики, он постоянно живет, дышит и меняется», - сказал он.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост.

