«Затоваривание рынка»: В отрасли пожаловались на нехватку опытных IT-специалистов

На сегодняшний день в России не хватает опытных IT-специалистов, а начинающих наоборот слишком много, рассказал в пресс-центре НСН Валерий Черепенников.

В России наблюдается «затоваривание рынка программистов», на начальные позиции в IT приходит до 20 откликов на одну вакансию, рассказал в пресс-центре НСН директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям Валерий Черепенников.

«Спрос будет всегда»: В IT-секторе заявили о нехватке 700 тысяч специалистов
«Хочу обратить внимание на тенденцию, которая сформировалась за последнее пару-тройку лет: это затоваривание рынка программистов. Сейчас данные показывают нам, что на позицию опытного специалиста приходит одно резюме при норме в четыре-восемь, а на должность джуниора мы видим 16-20 резюме на одну позицию. Сейчас очень резко изменились задачи компаний, которые они решают. До определенного момента мы имели возможности закупать и импортировать готовые решения, сейчас возникла огромная необходимость эти решения замещать как в плане софта, так и в плане железа. Перед ними стоят задачи импортозамещения в области железа, основополагающего системного софта (операционных систем, виртуальных машин, баз данных). Создалась тенденция, когда людям для входа в IT нужны дополнительные знания, умения и навыки», - заявил он.

Ранее он также сообщил, что отрасль столкнулась с нехваткой 700 тысяч специалистов. Несмотря на то, что вузы страны на 20-25% нарастили выпуск профильных специалистов, этого недостаточно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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