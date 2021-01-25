26.01.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Нездоровое питание: чем травят наших детей в школах?

По указанию главы Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова, ведомство начало массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Несмотря на дополнительные 59 млрд рублей, выделенные на школьное питание в новом бюджете, 2021 год начался с отравлений детей в школах по всей стране. Так, учащиеся двух школ в Красноармейске Московской области 19 и 20 января обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие – всего 91 человек. После массовое отравление школьников было зафиксировано в Электростали. А до этого, в Дагестане 239 детей отравилось водой.

Напомним: с сентября 2020 года школы и детсады обязаны организовывать бесплатное горячее питание.

В ходе пресс-конференции, расскажут подробности происшествия в Московской области, а также объяснят причины массовых отравлений детей в российских школах.

Участники пресс-конференции:

Член совета депутатов городского округа Красноармейск, член комиссии по имуществу, предпринимательству, общественному питанию и торговле Андрей Андреев;

Сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института Здоровья Юрий Оболонский;

Приглашены:

Врачи, эксперты по школьному питанию.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



